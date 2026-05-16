Yüksekova'da pancar işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Onbaşılar (Hirmi) köyünün Meşkan Tepesi mevkisinde, sabah saatlerinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve çok sayıda vatandaş sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, halatlar yardımıyla uçuruma inerek yaralılara müdahale etti. Sedyelere alınan yaralılar, yoğun uğraşlar sonucu yukarı taşınarak hazır bekletilen ambulanslara ulaştırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati Karaköse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer 7 yaralıdan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.