CANLI YAYIN
Geri
Yüksekova'da pancar işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 7 yaralı

Yüksekova'da pancar işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Onbaşılar (Hirmi) köyünün Meşkan Tepesi mevkisinde, sabah saatlerinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve çok sayıda vatandaş sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, halatlar yardımıyla uçuruma inerek yaralılara müdahale etti. Sedyelere alınan yaralılar, yoğun uğraşlar sonucu yukarı taşınarak hazır bekletilen ambulanslara ulaştırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati Karaköse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer 7 yaralıdan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Bakan Ersoy duyurdu: 9 ilde tarihi eser kaçakçılığına darbe! Suç ağı çökertildi
Bakan Ersoy duyurdu: 9 ilde tarihi eser kaçakçılığına darbe! Suç ağı çökertildi
Eskişehir'de korkunç kaza kamerada! Ters yön canisi Gökçe'yi ezerek öldürdü! ''Bağırsakları görünce içim boşaldı''
Eskişehir'de korkunç kaza kamerada! Ters yön canisi Gökçe'yi ezerek öldürdü! ''Bağırsakları görünce içim boşaldı''
Narin Güran davasında şok gelişme: Savcılık Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz etti
Narin Güran davasında şok gelişme: Savcılık Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz etti
Xi gidince Trump Çin liderinin masadaki gizli defterini kurcaladı!
Xi gidince Trump Çin liderinin masadaki gizli defterini kurcaladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle