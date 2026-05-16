CANLI YAYIN
Geri
Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü

Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde insansız hava aracı, sokak ortasına düştü. Parçalanan aracın kimin tarafından ve ne amaçla uçurulduğu araştırılıyor.

Olay, saat 06.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan gelen ses sonrası bölgede yaşayanlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağa 1 metre uzunluğunda kanat ve kuyruk uzunluğu olan insansız hava aracının düştüğünü belirledi. Aracın düşmesi nedeniyle 2 binanın çatı katı ve camlarında hasar oluştu. İnsansız hava aracının kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Bakan Ersoy duyurdu: 9 ilde tarihi eser kaçakçılığına darbe! Suç ağı çökertildi
Bakan Ersoy duyurdu: 9 ilde tarihi eser kaçakçılığına darbe! Suç ağı çökertildi
Eskişehir'de korkunç kaza kamerada! Ters yön canisi Gökçe'yi ezerek öldürdü! ''Bağırsakları görünce içim boşaldı''
Eskişehir'de korkunç kaza kamerada! Ters yön canisi Gökçe'yi ezerek öldürdü! ''Bağırsakları görünce içim boşaldı''
Narin Güran davasında şok gelişme: Savcılık Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz etti
Narin Güran davasında şok gelişme: Savcılık Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz etti
Xi gidince Trump Çin liderinin masadaki gizli defterini kurcaladı!
Xi gidince Trump Çin liderinin masadaki gizli defterini kurcaladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle