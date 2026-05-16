Samsun'da sokağa insansız hava aracı düştü

Olay, saat 06.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan gelen ses sonrası bölgede yaşayanlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağa 1 metre uzunluğunda kanat ve kuyruk uzunluğu olan insansız hava aracının düştüğünü belirledi. Aracın düşmesi nedeniyle 2 binanın çatı katı ve camlarında hasar oluştu. İnsansız hava aracının kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor.