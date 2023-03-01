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Adıyaman'da minare binayı ikiye böldü

Adıyaman'da minare binayı ikiye böldü
01.03.2023 17:59

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bazı camilerin minareleri depremin etkisiyle binaların üzerine düştü. 1 kişi hayatını kaybederken, ilçedeki camilerin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yaşam Videoları

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de yıkıma neden oldu. Depremin şiddetiyle ilçedeki Günaydın Camii'nin minaresi, hemen yanı başında bulunan 3 katlı bir binanın üzerine devrildi.

Yıkılan minare 4 parçaya ayrılırken, parçalardan biri de çatının üzerine düştü.

Minarenin yaklaşık 50-53 metre civarında olduğunu, çok da eski olmadığını belirten Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, "O gece yaşanan normal bir deprem değildi. Şu anda Gölbaşı'nda bulunan yaklaşık 50'ye yakın minaremizden 45'i yıkıldı" dedi.

Minarenin devrildiği evde 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki Hacı Gani Diler Camii'nin de 42 metre uzunluğundaki minaresi devrildi. 4 katlı bina, minarenin devrilmesi sonucu adeta ikiye böldü. Binada yaşayanların şehir dışında olduğu, yaşlı bir vatandaşın da kurtulduğu öğrenildi.

Gölbaşı'nda 15 camiden 11'i kullanılamaz hale geldi.

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