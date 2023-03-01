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Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
01.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:50

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Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Yörüktepe mevkii ve Kıyıköy beldesi yakınlarında jandarma ekipleri şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yörüktepe mevkiinde durdurulan bir araçta bulunan 2 şüphelinin üstlerinin çamurlu olduğunu fark eden ekipler harekete geçti. Ekipler araçta yaptığı aramada kontrolde el dedektörü, mini dedektör, ahşap saplı kazma, murç ve kürek ele geçirdi. Kıyıköy beldesi yakınlarında ise ekipler durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada dedektör, hilti, şarjlı matkap, dijital boşluk arama çubuğu ele geçirildi. Kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adili işlem başlatıldı.

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