Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Mehmetçiğin kurduğu çadır önünde nikah kıyarak mutluluk için imzalarını attı

19 Mart'ta düğün yapmayı planlayan ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle evlerinin hasar alması sonucu kurulan çadır kente yerleşen Ayşe Okur, nişanlısı Nevzat Ortak'ın teklifi ile insanlara umut olsun diye nikah tarihlerini öne çekti. Kararlarını nikah dairesine bildiren Ayşe ve Nevzat çifti için merasim düzenlendi. Çadır kentte Mehmetçik okulu çadırı önünde düzenlenen nikah törenine bölgede bulunan Koordinatör valilerden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sahada bulunan gönüllüler de sürpriz yaparak şahit oldu.