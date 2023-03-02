Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Mehmetçiğin kurduğu çadır önünde nikah kıyarak mutluluk için imzalarını attı

Onikişubat Belediyesi'nin nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından Aşye ve Nevzat çiftçi ile şahitler imzalarını attı. Nikah cüzdanı geline verildi. Çiftin mutluluk anları görüntülere de yansıdı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu olan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak da çalışan damat Nevzat Ortak, "Nikah tarihimiz 19 Mart'tı. Nişanlımın evi hasar almıştı, mecburen çadır kente yerleşti. Hem insanlara umut olsun hem de hayatın devam ettiğini göstermek için nikahımız öne alarak evlendik" dedi.