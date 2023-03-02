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Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Mehmetçiğin kurduğu çadır önünde nikah kıyarak mutluluk için imzalarını attı

Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Mehmetçiğin kurduğu çadır önünde nikah kıyarak mutluluk için imzalarını attı
02.03.2023 01:27 - Son Güncelleme: 02.03.2023 01:28

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19 Mart'ta düğün yapmayı planlayan ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle evlerinin hasar alması sonucu kurulan çadır kente yerleşen Ayşe Okur, nişanlısı Nevzat Ortak'ın teklifi ile insanlara umut olsun diye nikah tarihlerini öne çekti. Kararlarını nikah dairesine bildiren Ayşe ve Nevzat çifti için merasim düzenlendi. Çadır kentte Mehmetçik okulu çadırı önünde düzenlenen nikah törenine bölgede bulunan Koordinatör valilerden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sahada bulunan gönüllüler de sürpriz yaparak şahit oldu.

Yaşam Videoları

Onikişubat Belediyesi'nin nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından Aşye ve Nevzat çiftçi ile şahitler imzalarını attı. Nikah cüzdanı geline verildi. Çiftin mutluluk anları görüntülere de yansıdı.

Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu olan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak da çalışan damat Nevzat Ortak, "Nikah tarihimiz 19 Mart'tı. Nişanlımın evi hasar almıştı, mecburen çadır kente yerleşti. Hem insanlara umut olsun hem de hayatın devam ettiğini göstermek için nikahımız öne alarak evlendik" dedi.

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