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Adıyaman'da kan donduran olay! Cani kadın yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürüp çöpe attı | Video

Adıyaman'da kan donduran olay! Cani kadın yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürüp çöpe attı | Video

12.03.2020 12:05

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.


Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki çöplükte, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.

Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

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