Okullar neden kapanmadı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıkladı! | Video 12.03.2020 12:09

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip Koronavirüs Türkiye’ye d sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakasının kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken riskin ciddiyeti konusunda da uyardı. Bu açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından henüz öyle bir kararın olmadığı açıklandı. Tüm bu gelişmeler sonrası Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı canlı yayında herkes tarafından merak edilen okullar neden tatil edilmedi? Sorusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan Koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Avrupa seyahatinden dönen erkek bir vatandaşta testin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs çıkan kişi ve çevresindekilerin korumaya alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek açıklamaya dikmişti. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından vatandaşların aklında yer alan okullar neden tatil edilmedi? Sorusunun cevabı canlı yayında açıklandı.

"OKULU KAPATMAK BİR AVANTAJ, AMA..."

Alınan önlemin etkinliğiyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Okulları kapatmak bizim için avantaj sağlar ama o çocuklar tatil diye AVM'ye giderse potansiyel bir risk oluşturur. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de düşünmek lazım" dedi.

CANLI YAYINDA CEVAPLADI

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi.

"RİSK OLUŞTURACAKLAR MI?"

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli. İkinci bir vaka olursa, ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı?

"BUGÜNE ÖZGÜ BİR KARAR..."

Prof.Dr. Kara açıklamalarına şöyle devam etti; Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler. Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede. Yarın da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar."

"BİR GELİŞME OLURSA PAYLAŞACAĞIZ..."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Koca, okulların tatil edilmesiyle ilgili alınan bir karar olup olmadığının sorulması üzerine "Okulların tatili konusu bugün gündemimizde olmadı ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de bunu belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız" cevabını verdi.