İstanbul trafiğinde maganda dehşeti! Tabancayla havaya defalarca ateş açtı 12.03.2020 10:20

Son dakika haberi... İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda, arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken tabancayla havaya defalarca ateş açtı. İstanbul'un göbeğinde terör estirerek vatandaşların canını hiçe sayan maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.





E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.





Kara yolunda terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.





TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞ

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane - Piyalepaşa Tüneli'nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.





Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.