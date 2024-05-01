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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 14:32 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 14:32

Adıyaman'da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kurugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar oyun oynadığı sırada bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aile büyükleri de olaya müdahil oldu. Kavgaya karışan İbrahim K., elindeki av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha K., (52) ile Ömer Halis K.'ye (7) isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralılardan Ömer Halis K.'nin durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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