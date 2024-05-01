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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 13:19 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 13:20

Karaman'da balkondan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 08.45 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Şerife Kaya, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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