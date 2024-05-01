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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 11:35

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 23 AEH 775 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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