Adıyaman-Gölbaşı yolunda feci kaza! 78 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİ

Adıyaman'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek Köyü mevkiinde yaşandı.

ARACIN ÇARPMASIYLA YERE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, Ö.A. yönetimindeki 02 KS 902 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Kahraman Doğan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VATANDAŞLARDAN ÖNLEM ÇAĞRISI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, yolun karanlık ve tehlikeli olduğunu belirterek bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığını söyledi. Vatandaşlar, yolda aydınlatma ve yaya geçidi gibi önlemlerin alınmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.