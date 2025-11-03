Adıyaman’da yumruklar konuştu! Kavgada 5 kişi yaralandı
Adıyaman’daki konteyner kentte iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralanırken, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.
KONTEYNER KENTTE KAVGA ÇIKTI
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent içerisinde yaşanan olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Kavga sırasında 5 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı ayırmakta zorlanınca biber gazı kullanarak tarafları güçlükle etkisiz hale getirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.