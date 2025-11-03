Adıyaman’da yumruklar konuştu! Kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ Kavga sırasında 5 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı ayırmakta zorlanınca biber gazı kullanarak tarafları güçlükle etkisiz hale getirdi.

KONTEYNER KENTTE KAVGA ÇIKTI Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent içerisinde yaşanan olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.