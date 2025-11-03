PODCAST CANLI YAYIN
Fethiye Babadağ’da paraşüt faciası! Rus pilot hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov, kontrolünü kaybederek kayalıklara çakıldı. Ekipler bölgeye ulaştığında pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

ATLAYIŞ FACİAYLA BİTTİ
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'da gerçekleşen paraşüt atlayışı faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Rus uyruklu paraşüt pilotu Viacheslav Gribanov, bin 700 metrelik pistten tekli atlayış yaptı.

KAYALIKLARA ÇAKILDI
Atlayışın kısa bir süre ardından kontrolünü kaybeden Gribanov'un paraşütü yön değiştirdi ve kayalık alana çakıldı. Olayı gören diğer paraşüt pilotları durumu UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazide yaptıkları arama çalışmasının ardından Rus turistin cansız bedenine ulaştı. Gribanov'un cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın paraşüt kontrolünün kaybedilmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

