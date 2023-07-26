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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 01:24

Adana’da korkunç olay: Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da akşam saatlerinde 21 yaşındaki genç mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun kritik olduğu öğrenilirken olay yerinde tabanca bulunmadı. Polis olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlık içerisinden silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Selam Ş.'yi başından vurulmuş halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Selam Ş.'yi ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Selam Ş., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Olay yerinde incelemede yaralamada kullanılan silahı bulamayan polis ekibi, bir adet koş kovana rastladı.

TABANCA BULUNAMADI
Mezarlığa gelen polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan tabanca bulunamadı. Polis olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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