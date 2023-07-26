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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:34

Hava durumu 26 Temmuz 2023 Çarşamba; Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugünden itibaren etkisi daha arttıracak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklığın yüksek olacağı kentlerde vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu.

MARMARA

EDİRNE 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

EGE

A.KARAHİSAR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 42°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 38°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU 14°C, 36°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE 20°C, 30°C Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 31°C Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 36°C Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

AĞRI 14°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 12°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık

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