Hava durumu 26 Temmuz 2023 Çarşamba; Yarın hava nasıl olacak?

MARMARA

EDİRNE 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

EGE

A.KARAHİSAR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 42°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 38°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU 14°C, 36°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE 20°C, 30°C Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 31°C Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 36°C Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

AĞRI 14°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 12°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık