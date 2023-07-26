Hava durumu 26 Temmuz 2023 Çarşamba; Yarın hava nasıl olacak?

MARMARA
EDİRNE 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık
EGE
A.KARAHİSAR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 42°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 23°C, 39°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 35°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 38°C Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU 14°C, 36°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 24°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
RİZE 20°C, 30°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 31°C Parçalı bulutlu
TOKAT 13°C, 36°C Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
AĞRI 14°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 12°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık