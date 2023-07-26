Adıyaman’da korkunç kaza! Tekstil işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Adıyaman'dan Besni ilçesine giden Ramazan Ö. idaresindeki 46 AGP 915 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 15. kilometresinde yoldan çıkarak, tarlaya uçtu. Feci kazada sürücünün de aralarında toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı tarlaya savrulurken, bazıları ise araçta sıkıştı. Kazanın ardından bölgeye AFAD UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışması ile ambulansa bindirilerek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün hafif olduğu öğrenildi.

