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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 07:21

Adıyaman’da korkunç kaza! Tekstil işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 5 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüsü tarlaya uçtu. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 4 tekstil işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman'dan Besni ilçesine giden Ramazan Ö. idaresindeki 46 AGP 915 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 15. kilometresinde yoldan çıkarak, tarlaya uçtu. Feci kazada sürücünün de aralarında toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı tarlaya savrulurken, bazıları ise araçta sıkıştı. Kazanın ardından bölgeye AFAD UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışması ile ambulansa bindirilerek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün hafif olduğu öğrenildi.

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Adıyaman’da korkunç kaza! Tekstil işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 5 yaralı
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