Adana'da kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu araçtan 2 ruhsatsız silah çıktı

Adana'da yapılan kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Adana'da kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, 01 Y 7982 plakalı otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.