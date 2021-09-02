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Adana'da kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu araçtan 2 ruhsatsız silah çıktı

Adana'da kavga anonsuna giden bekçilerin durdurduğu araçtan 2 ruhsatsız silah çıktı
02.09.2021 06:37 - Son Güncelleme: 02.09.2021 06:43
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Derin Talu’nun olaylı gecesi

Adana'da yapılan kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.


Adana'da kavga anonsuna giden bekçiler, olay yerinden kaçan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi, Bülent Angın bulvarında yaşandı. Bölgede devriye gezen bekçiler, 01 Y 7982 plakalı otomobildeki 2 şüphelinin silahlı kavgaya karıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giderek şüphelilerin otomobilini durduran bekçiler, otomobilde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca buldu. Olay sonrası Fırat U. ve Halil P., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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