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Adana'da Damat dehşeti sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da Damat dehşeti sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
01.05.2023 15:16 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:21

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Adana’da bir kişi tartıştığı kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kaynının eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan bir süre önce eşi Rahime Yıldız’dan boşandı. Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız’ın evine yerleşti. Bugün de öğle saatlerinde Doğan eşinin bulunduğu eve geldi. Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kaynının eşi Cennet Yıldız’a ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan, daha sonrada kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti.

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