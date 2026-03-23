Adana'da sigara tartışması kana boyandı: 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş bıçaklanarak öldürüldü, 5 çocuk tutuklandı

Adana'da sigara isteyen grubun "sigara yok" yanıtı üzerine 4 kardeşe bıçakla saldırması sonucu 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybetti. Saldırıda 2 ağabeyi de yaralandı. Yaşları 16 ile 17 arasında değişen 5 şüpheli tutuklandı. Tüm detaylar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Olay nasıl gelişti?

Olay, 20 Mart akşamı merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı.

17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybetti

Saldırıda kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

5 şüpheli tutuklandı

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Bunlar da Var

Fatih’te iki bina çöktü: Mahalleli dehşeti anlattı
Fatih’te iki bina çöktü: Mahalleli dehşeti anlattı
Fatih’te saniyeler nefes kesti: Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı
Fatih’te saniyeler nefes kesti: Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı
Füzelerin düştüğü Arad'da İsrailliler Ben-Gvir'i linçledi
Füzelerin düştüğü Arad'da İsrailliler Ben-Gvir'i linçledi
Neslihan Atagül’den güldüren bayram paylaşımı: Ünlü oyuncu pasta yaptı
Neslihan Atagül’den güldüren bayram paylaşımı: Ünlü oyuncu pasta yaptı

