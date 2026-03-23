Isparta'da yürek yakan kaza: 1,5 ay önce nişanlanan çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaklaşık 1,5 ay önce nişanlanan genç çift hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Mustafa Kılıç ve 19 yaşındaki Gizem Ateş, Isparta-Burdur karayolunda meydana gelen kazada olay yerinde can verdi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Burdur karayolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nişanlı çift olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Mustafa Kılıç ile yanındaki nişanlısı Gizem Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morgue götürüldü. Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çarpışmanın kesin nedeninin soruşturma kapsamında belirleneceği öğrenildi.