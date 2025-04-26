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Adana Seyhan’da traktör devrildi: 1 ölü
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Adana Seyhan’da traktör devrildi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:44:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:44:24

Büyükçıldırım Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Naif Batu, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi 3008 Sokak'ta , Naif Batu yönetimindeki traktör , sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi .

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Naif Batu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Batu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılarak, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .

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