Adana Seyhan’da traktör devrildi: 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi 3008 Sokak'ta , Naif Batu yönetimindeki traktör , sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi .
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Naif Batu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Batu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılarak, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .