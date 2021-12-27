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Ada seferlerine fırtına engeli, feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Ada seferlerine fırtına engeli, feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
27.12.2021 10:38

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Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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