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Osmaniye esnafından yeni ekonomik modele şalgamlı destek

Osmaniye esnafından yeni ekonomik modele şalgamlı destek
27.12.2021 10:49

OTOMATİK OYNAT

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Osmaniye’de 20 yıldır şalgam işletmeciliği yapan Hüdayi Demirci, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası ile yeni ekonomi modeline destek verdi. Şalgamcı Hüdayi Demirci, Osmaniye ve Adana’nın sembol içeceği olan şalgam ile yeni ekonomi modeline destek verdi. Kadirli-Osmaniye yolundaki işletmesinin camına, “1000 dolar bozduran herkese 5 Litre şalgam bedava” şeklinde afiş asan esnaf, ayrıca kendisine dekont gönderen il dışındaki kişilere de kargo yoluyla şalgam gönderebileceğini belirtti. Demirci, “Türk lirası üzerinde oynanan oyunda 1 dolar 18 lira oldu. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve yeni ekonomik modelle dolar düştü. Bizde bu sürece destek vermek için 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye ediyoruz. Türkiye’nin her iline şalgam göndeririz. Bize dekontonu gönderen herkese şalgam hediye edeceğiz” dedi.

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