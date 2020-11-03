İstanbul Çekmeköy’de korkutan yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

Sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy'de bulunan ahşap malzeme satan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Çekmeköy'de ahşap malzemelerin satıldığı iş yerinde kerestelerin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması devam etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken ahşap malzemelerin bulunduğu depoda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.