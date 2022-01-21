3 şahıs yerde buldukları temassız kartla 3 bin 200 lira alışveriş yaptı

Diyarbakır’da, akıl almaz olay yaşandı. Bir vatandaşın cebinden düşürdüğü kartı alan üç şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra araçlarına bir petrol ofisinde yakıt yükledi. 3 şüphelinin pişkin tavırları kameraya yansıdı. Şüphelilerin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca, yakayı ele verdiler. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Çoha isimli vatandaş, kredi kartını düşürdü. Çoha, cebindeki kartı düşürdüğünü fark edince aramaya başladı. Çoha, kartını ararken, 15 dakika sonra ardı ardına kullanım mesajları aldı. Çoha, kartının başkaları tarafından kullanıldığını öğrenince karakola giderek şikayette bulundu. Yerde buldukları kart ile ayakkabı ve çeşitli alışverişler yapan şahıslar, en sonunda araçlarına yakıt almak için bir petrol ofisine gittiği ortaya çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kadın 1 erkek olduğu öğrenilen şahısların rahat tavırları ise pes dedirtti. Temassız ödeme avantajıyla şifresiz 3 bin 200 TL kullanım yapan şahıslar, sosyal medyada gündem oldu.