Jandarmanın bulduğu 27 bin liralık tespih sahibine teslim edildi

Elazığ'da jandarma ekipleri Doğukan Ateş'in çalınan dede yadigarı 27 bin lira değerindeki kehribar tespihini buldu ve teslim etti. Tespihi çalan B.D de yakalandı. Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL'ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Elazığ merkeze bağlı Kıraç Köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı kehribarı tespih çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğukan Ateş. durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

JANDARMA HIRSIZI YAKALAYIP, TESPİHİ TESLİM ETTİ

Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edil, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

"HİÇ ÜMİDİM YOKTU"

Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş "Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL'ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.