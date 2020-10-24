Son günlerde internette dolaşan ilginç bir video, sosyal medyanın oldukça ilgisini çekmiş durumda. Köpeğini dolaştırmaya çıkan bir adam, bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kedinin saldırısına uğradı. Panikle köpeğini oradan oraya savururken, kedinin adamın sırtına kadar tırmandığı görüldü. İşte kullanıcıları bir yandan üzerken bir yandan da güldüren o görüntüler...

Son günlerde internette dolaşan ilginç bir video, sosyal medyanın oldukça ilgisini çekmiş durumda. Görüntülerin adresi bilinmemekle birlikte, yaşanan olay kullanıcıları bir yandan üzerken bir yandan da güldürdü.

SIRTINA KADAR ÇIKTI

Köpeğini dolaştırmaya çıkan bir adam, bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kedinin saldırısına uğradı. Panikle köpeğini oradan oraya savururken, kedinin adamın sırtına kadar tırmandığı görüldü.

Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmazken, sinirli kediyi adamın sırtından 2 kişi zorluklarla indirebildi.

Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.

PANTOLONU DÜŞTÜ

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, saldırıya uğrayan adamın pantolonunun düşme anı görüntülere yansıdı.