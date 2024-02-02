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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 19:16

▶️ 'Ramazan hoca'nın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı!

Fatih'te "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fatih'te Diyarbakırlı "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erkan B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan B., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Pişkin'i başka biri zannettiğini söyledi: "Önce kendisine taş attım, taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi"
Öte yandan şüpheli Erkan B.'nin Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıkmıştı. Şüphelinin ifadesinde, babasının mantolama yalıtım dükkanında çalışarak geçimini sağladığını söyleyerek, "Kullandığım telefon hattımı 8 ay önce kaybettim. Ramazan Pişkin'i tanımıyorum, ben kendisini 'Saboor Muradı' isimli Afgan uyruklu kişi zannettim. Muradı isimli şahısla babamın yanında çalıştığı için tanışmıştım. Kendisi beni evine davet ederdi, sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu maddelerden veriyorlardı. 2017- 2021 yılları arasında cinsel istismara da uğradım. Sadece aileme anlattım. Vefat eden Pişkin'i Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla yanına gittim. Önce kendisine taş attım, taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkardım ve karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonra bağrışma sesleri duymam üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştım'' dediği öğrenildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, YARALAMAK AMACIYLA GİTMİŞTİM''

İfadesinde herhangi bir dini grupla, cemaatle bağlantısı olmadığını belirten şüpheli Erkan B., "Ramazan Pişkin'i olaydan önce ilk kez 2021'de sosyal medyada gördüm. Daha sonra 2 ay kadar önce babamın dükkanına 5 dakikalık mesafede bulunan 'Çaycı Ramazan hoca' isimli iş yerinde gördüm. Saboor Muradı sürekli rüyalarıma giriyordu. Kullandığım bıçağı Eminönü'nden satın aldım. Öldürme kastım yoktu, yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

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