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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:47 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:59

🚨 Ankara Keçiören Köpek Saldırısı SON DAKİKA! Keçiören'de Köpek Saldırısı: İlkokul Öğrencisi Tunahan Yılmaz Ağır Yaralandı! 👧

🚨 Ankara Keçiören Köpek Saldırısı SON DAKİKA... Kafkaslar Mahallesi'nde meydana gelen vahim olayda İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara'da sürü halindeki başıboş köpekler küçük bir çocuğa saldırdı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, "Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" şeklinde konuştu.

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, "Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor" dedi.



"KÖPEKLER ISIRACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM"
Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, "Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.


Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.

Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

HAYVANSEVERE TEPKİ
Mahalle halkı da bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını okulu korkuyla gönderdiklerini belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş arazide hayvanları besleyen bir kişinin olay yerine gelmesi ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın ardından bölgedeki sokak köpekleri, Keçiören Belediyesi ekiplerince toplanarak barınağa götürüldü.

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