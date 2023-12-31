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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023, 21:39 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 21:51

▶️ Diyarbakır’da yakıt doldurulan otomobil alev aldı! İşte o korku dolu anlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir otomobile yakıt doldurulduğu sırada deposu alev aldı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansırken, istasyon çalışanları yangına müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobilin deposu yakıt doldurulduğu sırada alev aldı.

Diyarbakır’da yakıt doldurulan otomobil alev aldı; olay anı kamerada

Bir anda yükselen alevleri gören istasyon çalışanı hortumu otomobilden çıkararak panikle yere attı. Hortumun yere düşmesiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı.

Diyarbakır’da yakıt doldurulan otomobil alev aldı; olay anı kamerada

O sırada başka bir istasyon çalışanı, alev alan otomobili iterek istasyon dışına çıkarmaya çalıştı.

Diyarbakır’da yakıt doldurulan otomobil alev aldı; olay anı kamerada

Diğer istasyon çalışanları da yangına müdahale etti.

Maddi hasara neden olan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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