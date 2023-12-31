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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023, 20:16 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 20:21

SON DAKİKA I Hakkari'de art arda 3 deprem! 31 Aralık SON DEPREMLER LİSTESİ 📌 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler canlı takip ekranı!

Son dakika haberleri... AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öte yandan Hakkari'de 19.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan Hakkari Valisi Ali Çelik deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Hakkari'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak 2.5 kilometre derinlikte 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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SON DAKİKA I Hakkari Yüksekova'da peş peşe korkutan depremler! İşte ilk görüntüler...
31.12.2023Pazar
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! 31 Aralık SON DEPREMLER LİSTESİ 📌 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler canlı takip ekranı!
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