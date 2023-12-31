Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narko Noel Operasyonu düzenlendi. Çanakkale merkezde 26 şüpheliye yönelik 21 adreste, 180 personel, 5 NMAK, 2 polis botu ve 1 helikopter katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada 299,63 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 448 Sentetik Ecza, 15,82 gram Metamfetamin maddesi, 4,21 gram Esrar maddesi, 3 Tabanca, 3 adet Tüfek, 54 Fişek, 3 Payp maddesi ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde yapılan UYAP-GBT sorgulamasında ise çeşitli suçlardan haklarında toplamda 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 aranan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.