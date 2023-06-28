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Düğüm çözüldü! Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Düğüm çözüldü! Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı
28.06.2023 19:53

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Fenerbahçe teknik direktör düğümünü çözdü. Sarı lacivertliler İsmail Kartal ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon görevini Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak. İşte Kanarya'dan yapılan o açıklama...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözüldü. Sarı lacivertliler İsmail Kartal ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon görevini Jorge Jesus'a devreden İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak.

İşte Kanarya'dan yapılan o açıklama;

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ"

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