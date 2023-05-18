Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim!

Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Malatyalı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Nursel Köse, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı Alman müzisyen Ulrich Mertin ile 2018'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da evlendiğini açıklamıştı.