"3036 yılından geldim" diyen zaman yolcusu kehanetlerini bir bir dizdi!

NÜFUS REKOR SEVİYELERE ULAŞACAK

3036 yılında dünya nüfusunda büyük bir patlama yaşanacağını söyleyen zaman yolcusu, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların neslinin tükeneceğini hatta bu türlerin "egzotik" olarak nitelendirileceğini iddia etti.

Hayvanat bahçelerinde artık kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sergileneceğini söyleyen zaman yolcusu, "Şu anda hiç olamayacağınız kadar özgürsünüz.Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile. İster inanın ister inanmayın, hayvanat bahçelerinde köpekler, kediler, tavşanlar ve sincaplar gibi egzotik sayılan hayvanlar bulunuyor.Aslan ve kaplanlar gibi büyük kedi türleri, filler ve daha fazla hayvanın soyları tükenecek." diye konuştu.

TAM 5 YIL BOYUNCA BÜYÜK KARARTMA OLACAK

İnsanlığı 5 yıl sürecek olan bir elektrik kesintisine karşı uyaran zaman yolcusu, "Büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek. Temelde her şey karardı. İnternet, güç ve her şey 'terör' denilen olay yüzünden koptu. 5 yıl boyunca kargaşa, ayaklanma ve kaos hüküm sürdü. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir korku ortamıydı" dedi.

2052'NİN ARALIK AYINDAKİ FELAKET

İnsanoğlunu özellikle, 'büyük elektrik kesintisi' denilen bir olay hakkında defalarca kez uyaran internet kullanıcısı, bu olay hakkında, "Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek." dedi.

"20 YIL SÜRECEK"

Büyük elektrik kesintisinin 5 yıl boyunca süreceğini iddia eden şahıs bu sürede her yerin karanlık olacağını, bütün teknolojik aletlerin kullanımının imkansız hale geleceğini ve kargaşanın başlayacağını anlattı. Son olarak TikToker, "Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kaos ortamı hakim" diyerek gelecek hakkındaki kehanetlerini sonlandırdı.

NEDEN MASKE TAKIYOR?

Evde maske takmasının sebebi de muhtemelen 3036 yılında da bir salgın hastalığın yaşanıyor olması.

'2030'DAN GELDİM' DEDİ PEK ÇOK KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ

Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı.

İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti.

Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.

Noah daha önce de Şubat 2019'da ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemiş ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamıştı.

Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle:

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

Noah, 2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacağını, insan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor.

İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak.

2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak.

Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak.

Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

Zaman yolcusu Noah'ın diğer iddiaları Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'le ilgili.

Noah'a göre Filipinler 2030 yılı itibariyle vatandaşlarının beynine çip yerleştirmeye başlayacak.

Fakat çip yerleştirme isteğe bağlı şekilde uygulanacak.

Noah, bu yeniliğin insanlık adına oldukça faydalı olacağını söylüyor.

Çip sayesinde insanların kişisel bilgilerine hızla erişilecek ve böylece olası hastalıkların önüne geçilecek ve suç oranları azalacak.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Noah'ın iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

Bazı kullanıcılar Noah'a iddia ettiği gibi zamanda yolculuk yapabiliyorsa bunu tekrar yapmasını, bu anları kayda almasını ve ancak bu şekilde ikna olabileceklerini söyledi.

İddialar son derece ilginç olsa da zamanda yolculuk yaptığını söyleyen tek kişi Noah değil.

'3700 YILINDAN GELDİM'

Adını açıklamayan bir kişi, zaman yolcusu olduğu ve 3700 yılından geldiği iddialarını bir video aracılığıyla paylaştı.

Aslen Yunan olduğunu fakat Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar Fransa'da yaşadığını söyleyen zaman yolcusu daha sonra Kanada'ya yerleştiğini belirtiyor.

Kanada'da bilime merak salan zaman yolcusu, ülkenin ulusal laboratuvarında çalışmaya başladığını ve daha 18 yaşında üst düzey bir asistan olduğunu iddia ediyor.

Çalıştığı süre boyunca çok sayıda gizli görevde yer aldığını belirten zaman yolcusu, birçok kişiyi geleceğe gönderdiklerini o kişilerden birinin de kendisi olduğunu öne sürüyor.

Zaman yolcusunun iddialarına göre 3000 yılı itibariyle insan ırkının yerini robotlar, yapay zeka ve yazılım teknolojileri alacak, petrol, altın gibi değerli madenler tamamen değersiz hale gelecek ve Güneş enerjisi ile üretilen elektrik, tek enerji kaynağı olacak.

Zaman yolcusunun iddiaları bunlarla sınırlı değil. 3600 yılında robotların nüfusu 4 milyona ulaşacak ve ABD ve Çin en büyük robot üreticileri haline gelecek.

3700 yılında ise robotlar ve insan ırkı arasında dev bir savaş patlak verecek. 20 Eylül 3700'de çıkacak savaş sonucu insan ırkı tarihe karışacak.

Zaman yolcusu iddialarına kanıt olarak gelecekten getirdiği bir robot kolunu gösteriyor. Ona göre robot kolu son derece güçlü bir elektronik parça.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi, iddiaların bugüne kadar duydukları en saçma şey olduğunu konusunda yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar da zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin doğruları anlattığını söyledi.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden tek kişi, 3700 yılına gittiğini söyleyen Yunan asıllı Fransız vatandaşı değil.

Adının Lewis Walker olduğunu söyleyen bir başka zaman yolcusu da 4413 yılından geldiğini iddia ediyor.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Lewis, gençlik yıllarında babası sayesinde İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başladığını belirtiyor.

Birkaç yıl bakanlıkta çalıştığını belirten zaman yolcusu 1977 yılında son derece gizli zaman makinesi test görevi için seçildiğini söylüyor.

Görevi kabul etmesi durumunda 250 bin sterlin ödeme alacağını öne süren zaman yolcusu, son derece gizli bir askeri üsse gittiğini ifade ediyor.

Askeri üstte ışınlanma ve zihin okuma gibi son derece yüksek teknolojilerin bulunduğunu iddia eden zaman yolcusu zaman makinesini üçgen biçiminde büyük bir cihaz olarak tanımlıyor.

Özel kıyafetler giyerek zaman makinesine giren Lewis kendisini son derece beyaz bir hastane odasında buluyor.

Zaman yolcusu gördüğü bir robota hangi yılda olduğunu soruyor ve '4413 yılındayız' cevabını alıyor.

Hastanenin son derece modern olduğunu belirten Lewis, hastanede yalnızca robotların çalıştığını iddia ediyor.

Zaman yolcusunun anlatımına göre zaman makinesi 2028 yılında kamuoyuna resmen tanıtılacak.

Zaman yolcusu Lewis 4413 yılında başka zaman yolcuları ile tanıştığını da anlatıyor.

Lewis, diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını söylediğini öne sürüyor.

Diğer zaman yolcularının aksine Lewis'in gelecekten bir fotoğraf ya da bitki getirmemesi dikkat çekiyor.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Lewis'in iddialarını yeterince inandırıcı bulmadı.

Bazı kullanıcılar ise yalan beyan yorumlarına karşı çıktı ve insanları bu şekilde yargılamamaları uyarısında bulundu.

Gelecekten geldiğini iddia eden tek kişi Lewis değil.

BİR YENİSİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir zaman yolcusu ortaya çıkmasın. Daha önce 2118, 2030 ve 2045 yıllarından geldiğini iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi.

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.

Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak.

Çöküş süreci bin yıllar alacak.

Chloe insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte tekrar geri getireceğini belirtiyor.

Chloe'ye göre dinozorlar 4529 yılında geri gelecek.

Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Chloe'nin iddialarını inandırıcı bulmadı.

Birçok kişi, Chloe'nin 6000 yılından getirdiği bitkinin aslında zeytin olduğunu belirtti.