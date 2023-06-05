SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sosyal medyada ortaya atılan sigaraya zam geldi iddiasının ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

En pahalı sigara fiyatının 43 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacağı iddia edildi.

Sigara ve Alkol Kullanmanın Zararları Nelerdir?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

Sigaranın Zararları

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

- Göğüs hastalıklarına neden olur.

- Damarların tıkanmasına yol açar.

- Cildin rengini değiştirir.

- Kemik erimesine yol açar.

- Ağız kokusuna yol açar.

- Diş ve diş eti hastalıklarına neden olur.

- Tat alma duygusunu değiştirir.

- Göz kusurlarına yol açar.

- Hafıza kaybı ve erken bunamaya neden olur.

- Yorgunluk ve uykusuzluğa neden olur.

- Kanser türü hastalıkları tetikler.

- Hamile bayanlarda çeşitli doğum risklerine neden olur.

- Cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler.

- Tırnaklarda sararmaya neden olur.

- Öksürük ve balgam oluşmasına neden olur.

- Deride dökülmelere yol açar.

Sigara ve alkol kullanan kişilerin maddi durumu da kötü şekilde etkilenmektedir.

Sigara ve alkol almak için çok fazla para harcayan kişilerin bütçesi zaman içerisinde olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu yüzden birçok huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.