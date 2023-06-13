ABD'li eski istihbarat yetkilisinden tüyler ürperten "UFO" itirafı! "Uzaylılar dünyada insanları öldürdü"

"AMERİKA YILLARDIR HERKESE YALAN SÖYLÜYOR"

ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yapmış olan, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gizli programlarda da yer almış olan David Grusch, tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Afganistan'da savaşan, Onur Madalyası sahibi Grush, ABD hükümetlerinin uzun yıllardır dünya dışı varlıklarla ilgili uluslararası topluma yalan söylediğini belirtti.

News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan Grush, "kötü uzaylılar"ın yeryüzünde insanları öldürdüğünü iddia etti.

"UZAYLILAR DÜNYA'DA İNSANLARI ÖLDÜRDÜ"

İnsan olmayan zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta Dünya'da bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya atan Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) çalışanı 36 yaşındaki Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde de temsilci olarak çalışıyordu.

"Bence oradaki mantık hatası, uzaylıların ileri bir uygarlık seviyesinde oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski Pentagon istihabaratçısı, "Ama bence kötü niyetli faaliyet gibi görünen şeyler oldu. Bu, nükleer saha araştırma faaliyetlerine ve tanık ifadesine dayanıyor." İfadelerini kullandı.

"KÖTÜ NİYETLİ FAALİYETLER VAR"

Sunucunun, herhangi bir uzaylının insanları öldürüp öldürmediği sorusuna da yanıt veren Grush, söyledikleriyle şoke etti. "ABD'nin bazı gizli operasyonlarını ortaya çıkaracağı için ayrıntılara giremesem de, programdaki birkaç kişi bana bunun gibi kötü niyetli olayların olduğu konusunda bilgi verdi." Sözleriyle uzaylıların kötü niyetli olduğunu söyleyen Grush'ın sözlerine Coulthart'dan da yanıt geldi.

Coulthart'ın "Şimdi korktum. İnsanlar az önce insan olmayanların insanları öldürmüş olabileceğini söylediğinizi duydu" demesi üzerine, uzaylıların insanların öldürüldüğünü doğrulayan Grusch, "Bir noktada durum böyle görünüyor" sözlerini kullandı.

"ABD İLE UZAYLILAR ARASINDA ANLAŞMA VAR"

"Madem uzaylılar kötü, neden insan ırkını şimdiye kadar yok etmediler?" sorusuna ise birtakım gizli anlaşmalar iması geldi. Grusch bir iç yazışma belgesinde "geleceğimizi tehlikeye atma riski taşıyan anlaşmalardan" söz etti.

Sunucunun, "Amerika ile insan olmayan zekalar arasındaki anlaşmalardan bahsettiğiniz açık görünüyor, insan olmayan zekalarla anlaşmalar yaptık mı?" sorusuna ise Grusch'un yanıtı "Bu, ulusal liderliğin temeline inebileceğini gerçekten umduğum türden bir bilgi" oldu.

"ABD BUNU SAKLAMAK İÇİN CİNAYET İŞLEDİ"

Bu sorunun yanıtını bilmediğini söyleyen Grush "Sanırım bu, tüm ayrıntılarını da bilmek istediğim bir soru. ABD hükümetinin sırrı korumak için her şeyi yapacağını, buna insanları öldürmek de dahil.

En azından beyaz yakalıların suç işlediğine dair somut kanıtlar gördüm, maalesef... Şu anda tekrarlamak istemediğim gerçekten Amerika'ya yakışmayan bazı şeyler duydum." sözleriyle ABD hükümetinin bu sırrı saklamak için cinayet işlemiş olabileceğine işaret etti.

Grusch, keşfedilen bazı UFO'ların futbol sahası kadar büyük olduğunu da öne sürdü. Pentagon, Grusch'un anlattığı program hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlamakla birlikte, sonu nereye varırsa varsın iddialarıyla ilgili devam eden soruşturmaları takip edeceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu da Grusch'un iddialarını araştıracağını açıkladı.