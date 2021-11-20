ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce araştırdığı 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal olayında Türkiye'yi sarsan acı haber geldi. 10 gün boyunca didik didik aranan kayıp Müslüme Yağal'ın masum bedeni bir çalılık arasında bulundu. 2,5 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle ikamet edecekleri çadır önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolmuştu. Türkiye, günlerce "Müslüme bulundu mu", "Müslüme öldü mü, öldürüldü mü" sorulara cevap aradı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.





Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. Müslüme Yağal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı.

Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi. AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi. 25 kilometrelik alanı karadan ve havadan tarayan ekipler, arama çalışmalarının 10'uncu gününde küçük kızın cesedine ulaştı.





Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu.





"MELEK Mİ OLDUN KIZIM?"

Kızının acı haberini alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek gözyaşı döktü.



O TEPEYE KİM ÇIKARDI?

Müslüme bebek'in kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.

MÜSLÜME CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o kadar uzağa gidebilmesine anlam veremediklerini söyledi. Küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.





MEHMET YAĞAL: HUSUMETLİLERİMİZ VAR

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dedesi, kardeşleri ve akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatılırken, jandarma, baba Mehmet Yağal'ın, kızının kayıp olduğu dönemde "Husumetlilerimiz var" açıklamasını da dikkate alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından önce Gülnar Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Müslüme Yağal'ın cenazesi buradan alınarak otopsi işlemleri için gönderildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde morga konuldu.



NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.