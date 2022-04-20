''Tesadüf değil'' Bursa'daki patlama ile Pençe Kilit Operasyonu arasında ilişki ağı! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı değerlendirme

Gelişmeleri Coşkun Başbuğ şöyle değerlendirdi:

"Terör konusunda artık Türkiye işin sonuna geldi. Bütün terör örgütlerinin ülkemizde can çekiştiği bir süreç var. Bu artık 40 yıllık bir sürecin de sonlanması demek. Bundan inanılmaz rahatsız olan birtakım çevreler var. Bunların amacı tekrar işi başa döndürüp ülkede terörü yeniden canlandırmak.

ÇOK KRİTİK BİR SÜREÇTEYİZ

Biz her zaman söylüyoruz, çok kritik bir sürece girdiğimizi, 2023'te önemli bir seçimin olacağını. Bu seçime yönelik olarak hem bunu hedefleyen hem de oluşan havayı dağıtmak için birtakım örgütlerin eylem ihtiyacı içerisinde olduğunu belirttik. Hatta teröre destek veren ülkelerin de tek amacının bu olduğunu söyledik. Güvenlik güçlerimiz buna benzer 100'e yakın saldırıyı önledi.

Hedef cezaevi personeli! Bombalı saldırı anı kamerada

SON ÇIRPINIŞLAR

Devlet burada çok iyi süreç götürüyor. Bu saldırı terör örgütü için bir çırpınış. Terör kanla besleniyor. Eylem dağılmakta olan örgüte ve onu destekleyen yapılara bir nefes olarak görülüyor onlar açısından. Dün de yine bir terörist yakalandı ve onun da amacı yine bir eylem yapmaktı. Uzun süreden beri bütün terör örgütleri bir eylem yapmanın ve bunu da olumlu süreci terse çevirmenin peşindeydi.

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ HEDEF ALINMASI ÖNEMLİ

Burada terörde elde edilen bir başarı olmadığını ve hala ayaktayız mesajı verilmek istendi. Devlet bu konuda müteyakkız şekilde çalışıyor. Bu eylemin ayrıntıları ve kimler tarafından planlandığı ortaya çıkacaktır. Burada infaz koruma memurlarının hedef alınması da önemli. Cezaevinde ciddi örgüt mensupları var.

Türkiye bu noktada adaleti uygulayarak bir süreç yürütüyor. Ben bu saldırının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgede önceden çalışılmış, cezaevinin geçtiği saat ve güzergah ile ilgili keşif yapılmış."