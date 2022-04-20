Muhammet Aslan'a 6 gündür ulaşılamıyor! Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı!

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları Atv canlı yayınında aktarıldı. 10 yıldır birlikte olduğu Büşra Aslan ile 7 ay önce evlenen Muhammet Aslan, eşine 'günaydın' mesajı attıktan sonra eve gelirken kayıplara karıştı. Bugün Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. 27 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Muhammet Aslan'ın adının yazılı olduğu iş yerindeki dolabının üzerine eklenen not dikkat çekti. Ardından genç hemşirenin son görüldüğü yerin, Sultangazi Kent Ormanı olduğu tespit edildi ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı.