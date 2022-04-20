Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu.

1 AĞIR 4 PERSONEL YARALI

Bombalı saldırıda 1'i ağır 4 personel de yaralandı.



SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırı anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.



30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

EYP ELEKTRİK DİREĞİNİN YANINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP'nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı." dedi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildiren Canbolat, "Araç geçerken patlatılmış ve maalesef araçtaki bir tane ceza infaz koruma memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında iki yaralımız taburcu edildi. Diğer yaralı memur arkadaşlarımız da hastaneye götürülmüştü onlarda da bir sorun gözükmüyor şükürler olsun" diye konuştu.

Saldırının faillerinin belli olup olmadığı yönündeki soruya Vali Canpolat, "Şu an elimizde net bilgi yok olduğu zaman açıklarız" yanıtını verdi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yapıyor.

GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cengiz Yiğit'in Gemlik'ten geçici görevli Bursa'ya geldiği belirtildi. Yiğit için bugün adliye önünde tören düzenleneceği, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlanacağı bildirildi.

YARALILARDAN 1'NİN DURUMU AĞIR

Bu arada saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır'ın Bursa Şehir Hastanesi'ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.