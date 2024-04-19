Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Öte yandan Almanya'da aynı sınıfa olduklarını belirten ve Almanya'dan yayına katılan Hilal Hanım, "İki kişiydik. Almanlarla neredeyse hiç iletişimi yoktu. Ben ona gittim o bana geldi. Çok mutlu bir evliliği ve çocuğu vardı. üzerine titriyordu. Değişmek istiyordu, Almanlaşmak istiyordu Türkleri görmek istemiyordu, çocuğuna vaftiz töreni yaptı. Alman kekleri, yemekleri yapıyordu. Eşiyle de tanıştım, tertemiz bir evi mükemmel bir bahçesi, mütevazı bir konuşma tarzı. Yani öyle anlatıldığı gibi değildi." dedi.