Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 13:45

Yeni Haftanın İlk Gününde Büyük Heyecan

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutuların ardında yerlerini aldı. Tek bir amaç için amansız mücadele verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Nefesler Tutulacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve bankanın tekliflerine verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.