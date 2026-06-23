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"Var Mısın Yok Musun"da büyük yarış: 5 milyon TL için nefesler tutuldu!

"Var Mısın Yok Musun"da büyük yarış: 5 milyon TL için nefesler tutuldu!

Ekranların efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol'un enerjik sunumuyla bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL’lik dev ödülün sahibi olabilmek için bankaya karşı kıran kırana bir strateji savaşı verecek.

Yeni Haftanın İlk Gününde Büyük Heyecan

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutuların ardında yerlerini aldı. Tek bir amaç için amansız mücadele verilecek: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Nefesler Tutulacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve bankanın tekliflerine verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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