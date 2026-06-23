Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 11:32

"Altı Üstü İstanbul" Zirveye Ambargo Koydu: Pazartesi Gecesinin Tek Hakimi!

İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, ikinci bölümüyle çıtayı daha da yukarı taşıyarak Tüm Kişiler (TOTAL) ve 20+ABC1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı olan dizi, güçlü senaryosu ve sarsıcı kırılma noktalarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Final Sahnesinde Sosyal Medyayı Sallayan İtiraf!

Dizinin dün akşamki bölümüne, sadece reytinglerde değil sosyal medyada da (TT) infial yaratan devasa bir final sahnesi damga vurdu. Bölüm boyu gizemini koruyan o soru yanıt buldu: Kebapçıyı Kundaklayan Melek Çıktı! Haftalardır mahallede büyük gerilime sebep olan kebapçı yangınının arkasındaki gizemli failin Melek olduğunun ortaya çıkması, izleyicileri adeta şoke etti.

Şimdi Ne Olacak?

Geçmişin derin sırlarıyla boğuşurken bir yandan da öz anne ve babasının Mahinur ile Sinan olduğunu öğrenen Melek'in bu tehlikeli hamlesi, Emir ve arkadaşlarının güç sarmalındaki mücadelesini nasıl etkileyecek? Bu kundaklama, sokaklarda geri dönülmez bir savaşın fitilini mi ateşledi?