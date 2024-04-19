Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Öte yandan canlı yayına katılan ve Suphiye Orancı'nın yakın arkadaşı olduğunu belirten isim, "Sophie Hanım'ın çok değişik bir hayatı vardı. Tarlabaşı'nda Yeşim Anne diye birinden bahsediyordu, o futbolcuları ayarlıyormuş onlarla falan çıkıyormuş." dedi.