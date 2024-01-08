Son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Arkadaşı, Yusuf Kavuk’u öldürdüğünü itiraf etti

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'tan aylardır haber alınamıyordu. Yusuf'un Müge Anlı'ya çıkan ailesinin iddiaları tüm şüphe oklarını Yusuf'un sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevirmişti. Olaya ilişkin geçtiğimiz günlerde 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından şüphelilerden Harun Ateş ve Derya Altun tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yusuf Kavuk'un cesedi ise Bilecik Bozöyük'te ormanlık alanda bulundu. Müge Anlı, cinayete dair tüm detayları canlı yayında açıkladı. İşte kan donduran ayrıntılar...