''Var Mısın Yok Musun" heyecan dolu 8. bölümüyle geliyor

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 10:50

Kutular Açıldıkça Heyecan Dozu Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve bankanın tekliflerine verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.

Sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı, ekranların en çok kazandıran yarışması "Var Mısın Yok Musun", bu akşam saat 20.00'de atv'de!