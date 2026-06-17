''Var Mısın Yok Musun" heyecan dolu 8. bölümüyle geliyor
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’un sunumuyla izleyiciyle buluşan “Var Mısın Yok Musun”, 8. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında yerini alıyor. 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödül için yapacağı hamleler nefes kesecek.
Kutular Açıldıkça Heyecan Dozu Katlanacak
Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler ve bankanın tekliflerine verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek.
Sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı, ekranların en çok kazandıran yarışması "Var Mısın Yok Musun", bu akşam saat 20.00'de atv'de!
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon