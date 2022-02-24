Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünya ekonomisine çağrı: ''Zarar vermeyeceğiz''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı emrinin ardından kameraların karşısına geçti. Kısa bir ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar" açıklamasında bulundu.

"PUTİN AVRUPA'YA YENİDEN SAVAŞI GETİRDİ"

G7 ülkelerinin açıklamasında, "Putin Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdi, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdı." ifadesi kullanıldı.

G7 ülkelerinden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

Rusya'ya "kan dökmeyi durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu krizin, kurallara dayalı uluslararası düzen için ciddi bir tehdit olduğu ve Avrupa'nın çok ötesinde sonuçlar doğuracağı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiği vurgulandı.



RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARI

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.