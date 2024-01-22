Müge Anlı ve Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Yıldırım, 21 yıl önce bir cami avlusuna terk edilmişti. Ailesini bulmak isteyen Ahsen, Yeşilçam filmlerine konu olacak bir hayat hikayesine sahip olduğunu canlı yayında öğrendi. Kendisinden başka tahmini 12 kardeşi daha olduğu ortaya çıkan Ahsen, babasını bulduğuna bulacağına pişman oldu. Annesinin babası tarafından Gülhane Parkı'nda dilendirildiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıkarken, aynı zamanda Ahsen'in babası Mustafa Bey'in genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve o istismardan bir çocuğun daha dünyaya gelidiği öğrenildi. Olay karşısında kanı donan Müge Anlı, "Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum. Kaç çocuğun çıkacak daha?" diyerek Mustafa Bey'e tepki gösterdi. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yayını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ahsen Nur Yıldırım'ın babası Mustafa Türel hakkında suç duyurusunda bulundu.